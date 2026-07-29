Zelenskiy ve Trump\'tan Patriot Görüşmesi

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Patriot önleyici füzeleri, hava savunma sistemleri, ortak üretim ve Rusya ile diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasını ele aldı. Zelenskiy, Patriot üretim lisansı konusunda Trump'ın olumlu yaklaştığını belirtirken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington ziyareti kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te özel bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacı, Patriot önleyici füze tedariki ve savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimleri görüştü.

Zelenskiy, Trump ile ABD Kongre Binası'nda senatörlerle yaptığı görüşmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Ukrayna'nın özellikle balistik füzelere karşı savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, ihtiyaç duydukları askeri sistemleri Trump'a ve Amerikalı senatörlere ilettiğini belirtti.

Zelenskiy, ülkesinin, İran ve Rusya üretimi insansız hava araçlarına karşı kullanılabilecek araçlara sahip olduğunu ancak Rusya'nın balistik füze saldırılarına karşı daha fazla önleyici mühimmata ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Patriot sistemleri, Ukrayna'nın envanterinde balistik füzelere karşı kullanılabilen en önemli hava savunma araçları arasında yer alıyor. Rusya'nın hava saldırılarını artırması, Kiev'in Patriot önleyici füzelerine yönelik ihtiyacını daha da yükseltti.

PATRİOT ÜRETİMİ İÇİN LİSAN GÖRÜŞMESİ

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iki liderin Ukrayna'nın kendi Patriot önleyici füzelerini üretebilmesi için lisans verilmesi konusunu ele aldığını bildirdi. Zelenskiy, daha sonra ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'da yayınlanan "Hannity" programında, Trump'ın üretim lisansı konusunda olumlu bir tutum sergilediğini söyledi. Zelenskiy, görüşmelerin yalnızca mevcut mühimmat tedarikini değil, Ukrayna'da uzun vadeli üretim kapasitesi oluşturulmasını da kapsadığını ifade etti.

Zelenskiy ayrıca, Patriot sistemlerinin üretiminde görev alan ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin'in yetkilileriyle görüştü. Ukrayna ve şirket ekiplerinin ortak üretim seçenekleri üzerinde çalıştığını kaydeden Zelenskiy, hedeflerinin "ortak üretime mümkün olan en kısa sürede geçmek" olduğunu söyledi.

Görüşmelerin bir üretim anlaşmasına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

RUSYA İLE DİPLOMATİK SÜREÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Trump ve Zelenskiy arasındaki görüşmede, Rusya ile durma noktasına gelen barış müzakerelerinin yeniden başlatılması ihtimali de değerlendirildi. Zelenskiy, buna ilişkin, "Diplomatik sürecin hızlandırılması önem taşıyor" dedi.

Zelenskiy, Washington ziyareti öncesinde, Rusya'nın İran'a, ABD'nin bölgedeki üsleri ve Körfez ülkelerine ilişkin uydu görüntüleri sağladığını ileri sürmüştü. Trump ise 27 Temmuz'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın İran'a üst düzeyde yardım sağladığını düşünmediğini söyledi. "Bunu yaptıklarını düşünmüyorum, en azından üst düzeyde değil. Eğer yaptılarsa da etkisi son derece sınırlı kaldı" diyen Trump, iddiaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e soracağını belirtmişti.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Zelenskiy, Washington temasları kapsamında, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yeni ABD yaptırımlarına da destek verdi. "Rusya üzerindeki yaptırım baskısı çok önemli" diyen Zelenskiy, yaptırımların Moskova'nın savaşı finanse etme kapasitesini sınırlandıracağını savundu.

Ukrayna yönetimi, Washington'dan hava savunma desteğinin devam ettirilmesini, Patriot mühimmatı tedarikinin artırılmasını ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının güçlendirilmesini talep ediyor.