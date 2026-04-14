Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da "Uluslararası Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi"

14.04.2026 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi" başladı. 35 ülkeden 581 bildirinin sunulacağı kongre, hem yüz yüze hem de çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılışı, Ordu Üniversitesi(ODÜ) Morfoloji Binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, kongrenin ana temasının modern bilimsel araştırmalar olduğunu belirterek, sunulacak bildirilerin yalnızca akademik literatüre değil, bölgesel ve ulusal kalkınmaya da katkı sağlayacağını ifade etti. Ulutaşdemir, kongre kapsamında sosyal bilimlerden fen bilimlerine, sağlıktan ekonomiye kadar geniş bir alanda çalışmaların paylaşılacağını kaydetti.

Özbekistan Mesleki Eğitim Geliştirme Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanobarxon Ashurova ise bilimsel ilerlemede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kongrenin ülkeler arasında yeni akademik köprüler kurulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

İKSAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek de 2015 yılından bu yana yürüttükleri bilim diplomasisi çalışmaları kapsamında 67 ülkede 500'den fazla üniversite ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, uluslararası kongrelerin bilimsel gelişim açısından önemli platformlar olduğuna işaret ederek, bu tür organizasyonların bilgi paylaşımının ötesine geçerek ortak akıl ve yeni projelerin geliştirilmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise üniversite ile şehir iş birliğinin önemine değinerek, belediye bünyesinde yürütülen bilimsel projeler hakkında bilgi verdi ve akademisyenleri ortak çalışmalara davet etti.

Açılış konuşmalarının ardından kongre, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın 'Proje Ekosistemi ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları' konulu sunumuyla başladı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser ile çok sayıda akademisyen ve davetli de katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Eğitim, Ordu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:24:22. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da "Uluslararası Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.