Ordu\'da "Uluslararası Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi"

Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi" başladı. 35 ülkeden 581 bildirinin sunulacağı kongre, hem yüz yüze hem de çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılışı, Ordu Üniversitesi(ODÜ) Morfoloji Binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, kongrenin ana temasının modern bilimsel araştırmalar olduğunu belirterek, sunulacak bildirilerin yalnızca akademik literatüre değil, bölgesel ve ulusal kalkınmaya da katkı sağlayacağını ifade etti. Ulutaşdemir, kongre kapsamında sosyal bilimlerden fen bilimlerine, sağlıktan ekonomiye kadar geniş bir alanda çalışmaların paylaşılacağını kaydetti.

Özbekistan Mesleki Eğitim Geliştirme Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanobarxon Ashurova ise bilimsel ilerlemede uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kongrenin ülkeler arasında yeni akademik köprüler kurulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

İKSAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek de 2015 yılından bu yana yürüttükleri bilim diplomasisi çalışmaları kapsamında 67 ülkede 500'den fazla üniversite ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, uluslararası kongrelerin bilimsel gelişim açısından önemli platformlar olduğuna işaret ederek, bu tür organizasyonların bilgi paylaşımının ötesine geçerek ortak akıl ve yeni projelerin geliştirilmesine zemin hazırladığını ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise üniversite ile şehir iş birliğinin önemine değinerek, belediye bünyesinde yürütülen bilimsel projeler hakkında bilgi verdi ve akademisyenleri ortak çalışmalara davet etti.

Açılış konuşmalarının ardından kongre, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın 'Proje Ekosistemi ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları' konulu sunumuyla başladı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser ile çok sayıda akademisyen ve davetli de katıldı. - ORDU