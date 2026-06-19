YKS maratonu yarın başlıyor: 2,4 milyon aday TYT'de ter dökecek

2 milyon 425 bin 628 adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu yarın, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu ise pazar günü gerçekleştirilecek.

2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı YKS maratonu yarın başlıyor. Sınava ilişkin açıklamalarda bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğunu belirtti. TYT'nin ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 olmak üzere toplam 203 bin 639 adayın katılacağını bildirdi.

Şehit ve gazi yakınları sınav ücretinden muaf tutuldu

Ersoy, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf olduğunu, bu kapsamda 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.

Başkan Ersoy, sınav günü adayların sınav binalarına erken gelmesini rica etti

Adayların bir aksilik yaşamamak için sınav saatinden en az yarım saat önce sınav merkezlerinde hazır şekilde bulunmalarını vurgulayan Ersoy, "Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girememesinin yaşadığı üzüntü, emin olun bizi daha fazla etkiliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA