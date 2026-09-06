2025-KPSS A Grubu: 1 milyon 708 bin aday 81 il ve Lefkoşa'da yarışıyor

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava katılacak adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alınmaya başlandı.

Saat 10.00'da kapılar kapatıldı

Sınava yalnızca sınav giriş belgesi ve kimlikleriyle gelen adaylar, sınav merkezlerinin girişinde detaylı aramadan geçirildi. Adayların sınav merkezlerine alınma işlemi saat 10.00'da sona ererken, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Saat 10.15'te başlayan sınavın 130 dakika sürmesi ve 12.25'te sona ermesi planlanıyor.

1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu

81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu'na toplam 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.