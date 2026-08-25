2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı Yapıldı

2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı Yapıldı
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Karabük'te eğitim yılı hazırlıkları ve okul güvenliği konularında toplantı gerçekleştirildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdür yardımları, okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim öğretim hazırlıkları, ders kitaplarının dağıtım planı, uyum haftası, öğrenci takibi, zümre ve kurul toplantıları, okul aile birliği çalışmaları, veli bilgilendirme süreçleri, okul ve kurumların inşaat, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları, LGS ve YKS başarı durumu, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, toplum hizmeti çalışmaları ile belirli gün ve haftalar başta olmak üzere yeni eğitim öğretim yılına ilişkin konular ele alındı.

"Eğitim öğretim yılına eksiksiz başlayalım"

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin büyük ve güçlü bir aile anlayışı içerisinde yürütüldüğünü belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ile devletin eğitime sunduğu güçlü imkanlar çerçevesinde okulları yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Akbaş, "Okullarımızın bakım ve onarımından temizliğine, sınıfların hazırlanmasından eğitim ortamlarımızın düzenlenmesine kadar bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce okullarımızdaki tüm hazırlıkları tamamlamalıyız. Ücretsiz ders kitaplarımızı öğrencilerimizin sıralarının üzerinde hazır bulunduralım. Eğitim öğretim yılına eksiksiz başlayalım. Başta öğrencilerimiz olmak üzere yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve diğer personelimizin yeni eğitim öğretim yılına hazır bir şekilde başlayabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alalım" dedi.

Okul güvenliği için kurumlar arası işbirliği

Toplantıda, okul güvenliği konusu da ayrıntılı olarak değerlendirildi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma birimleriyle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Akbaş, okul yönetimlerinin güvenliğe ilişkin tedbirleri titizlikle takip etmelerini istedi. Okul çevrelerinin güvenliği, öğrenci giriş-çıkışları ve eğitim ortamlarında alınması gereken önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Eğitimde dijital imkanlardan daha etkin yararlanılması gerektiğini ifade eden Akbaş, bakanlık tarafından öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan MEBİ ve EBA başta olmak üzere tüm dijital eğitim platformlarının etkin kullanımının teşvik edilmesini istedi.

Okul-aile iş birliğinin eğitimde başarıyı güçlendiren önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Akbaş, veli görüşmelerinin planlı ve randevulu bir şekilde gerçekleştirilmesine önem verilmesini istedi.

Kaynak: İHA

Karabük, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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