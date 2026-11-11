2026-EKPSS branş sıralamaları AİS'den görülebilecek, yerleştirmeye etkisi yok

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2026-EKPSS) katılan adayların branş bazında sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026-EKPSS'e katılan adayların branş bazında sıralamalarının AİS'ye yansıtıldığı bildirildi. Adayların branş bazındaki sıralamalarını https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebileceği de belirtildi. Branş bazında sıralama hizmetinin adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı aktarılan açıklamada, bu sıralamaların yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca ekranda görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı, yapılacak değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı kaydedildi. Adayların sıralamalarını incelerken dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin teknik açıklama metnine de ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.