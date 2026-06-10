2026-YKS Giriş Belgeleri Yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 20 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adayların sınava giriş belgesini ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekleri belirtildi. - ANKARA