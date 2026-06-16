2026 YKS Tedbirleri Görüşüldü - Son Dakika
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2026 YKS Tedbirleri Görüşüldü

2026 YKS Tedbirleri Görüşüldü
16.06.2026 16:17
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Salihli Kaymakamı Ali Gündoğan başkanlığında 2026 YKS öncesi tedbirler değerlendirildi.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Gündoğan başkanlığında 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavında alınacak tedbirler görüşüldü.

20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde Salihli ve Alaşehir'de gerçekleştirilecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasına yönelik hazırlıkların değerlendirildiği ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sınav öncesinde, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler detaylı şekilde ele alındı. Adayların sınava huzurlu ve güvenli bir ortamda girebilmeleri amacıyla kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon çalışmaları değerlendirilirken, sınav evraklarının güvenliği, ulaşım, trafik düzenlemeleri, emniyet tedbirleri ve diğer lojistik konular da görüşüldü.

YKS sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi için yapılacak planlamaların gözden geçirildiği toplantıda, ilgili kurumların hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ali Güldoğan, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, sınav sürecinde görev alacak personele çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim 2026 YKS Tedbirleri Görüşüldü - Son Dakika

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