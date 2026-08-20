2026 YÖKDİL Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılan 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İHA
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