28 Yıl Aradan Sonra Okul Arkadaşları Buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde ilkokul yıllarında aynı sıraları paylaşan arkadaşlar, mezuniyetlerinin 28. yılında anlamlı bir buluşmaya imza attı. 1993 yılında Sart Mustafa İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan ve 1998 yılında mezun olan öğrenciler, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hasret giderdi.

Salihli'nin Sart Mahallesi'nde bulunan Sart Mustafa İlkokulu'nun 1998 mezunları, mezunlardan Zeliha Sert'in öncülüğünde Çamurhamamı'nda düzenlenen organizasyonda buluştu. Duygusal anların yaşandığı etkinliğe, mezun öğrencilerin yanı sıra dönemin sınıf öğretmeni Ayşe Başdemir de katıldı.

Yıllar sonra öğretmenleriyle yeniden bir araya gelen mezunlar, eski günleri yad ederek okul hatıralarını paylaştı. Samimi sohbetlerin ve bol bol hatıra fotoğrafının yer aldığı buluşma, nostaljik anlara sahne oldu.

İlkokul arkadaşları, 28 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu özel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.