34. İLDEK Toplantısı HKÜ\'de Yapıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, iletişim eğitiminin geleceğini ele alan 34. İLDEK Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Uluslararası 34. İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

7-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen toplantıda; iletişim fakültelerinin kalite ve akreditasyon süreçleri, akademi-sektör iş birlikleri, yapay zeka çağında iletişim eğitimi ve medya alanındaki dönüşümler ele alındı.

HKÜ Hukuk Amfi'de başlayan program; HKÜ ve İletişim Fakültesi tanıtım filmlerinin gösterimiyle açıldı.

Açılış konuşmasında HKÜ Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, 34. İLDEK Toplantısı'nın üniversitede gerçekleştirilmesini son derece kıymetli bulduğunu belirterek, "Farklı üniversitelerden gelen dekanlarımızın, akademisyenlerimizin, sektör temsilcilerimizin ve karar alıcı kurumlarımızın aynı masa etrafında buluşması; iletişim eğitiminin ortak sorunlarına daha güçlü çözümler üretmemize katkı sağlayacaktır. Bu toplantı yalnızca mevcut sorunları konuştuğumuz, çözüm aradığımız bir kurul değil; aynı zamanda geleceğe dair ortak bir yol haritası oluşturduğumuz verimli bir akademik buluşma platformdur ve bu biz iletişimciler için son derece önemlidir" dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kocabıçak, akreditasyon için uzun vadeli vizyonların oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Televizyon İzleme Araştırmaları Kurumu (TİAK) ve İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Güleryüz ise, 34'üncüsü gerçekleştirilen İLDEK Toplantıları'nın, iletişim fakültelerinin müfredatlarında yaşanan değişimlere çözüm araması ve sektörle iş birliğini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Basın İlan Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın, öğrencilerin Basın İş Kanunu kapsamında kendilerine tanınan özlük haklarını henüz okul sıralarındayken öğrenip benimsemelerinin, meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri güçlükler karşısında önemli bir destek sağlayacağını ifade etti.

İLDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal ise yalnızca sorunları tespit etmekle kalmayacaklarını; iletişim eğitimine yön verecek birçok kararı ortak akıl çerçevesinde birlikte değerlendireceklerini ifade etti.

Üç günlük programda iletişim eğitiminin geleceği ele alındı

Üç gün süren 34. İLDEK Toplantısı kapsamında, "Akademi-Sektör Etkileşimleri", "Yapay Zeka ve Medyada İçerik Üretimi: Etik, Fırsatlar ve Riskler", "İletişim Fakültelerinin Kalite ve Akreditasyon Süreçleri", "Kurum Bilgilendirme Çalıştayı" ve "Bilim İletişim Ofislerimizin Gündemi: Yeni Meslekler ve Yükseköğretimdeki Büyük Kontenjan Dönüşümü" başlıklı panel ve oturumlar gerçekleştirildi. Programda ayrıca "İletişim Fakültelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlığı altında staj uygulamaları, müfredat dönüşümü, yapay zeka, gazetecilik eğitimi, altyapı ve akademik kadro konuları ele alındı. Toplantı, yeni İLDEK Yürütme Kurulu'nun belirlenmesi, HKÜ'nün Bey Mahallesi'ndeki Bilim İletişimi Ofisi'ndeki sergi açılışı, kampüs gezisi, Gaziantep şehir turu ve kültür gezisiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

