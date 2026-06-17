37 yıllık öğretmene duygusal veda - Son Dakika
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37 yıllık öğretmene duygusal veda

37 yıllık öğretmene duygusal veda
17.06.2026 10:50
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Siverek'te 37 yıl görev yapan öğretmen Mehmet Sinan Akçiçek için öğrencileri ve meslektaşları sürpriz veda programı düzenledi. Duygusal anların yaşandığı programda Akçiçek, öğretmenliğin hayatındaki önemini anlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 37 yıllık öğretmenlik mesleğini tamamlayarak emekliliğe ayrılan Mehmet Sinan Akçiçek için öğrencileri, meslektaşları ve ailesi tarafından sürpriz bir veda programı düzenlendi.

Şehit Cuma İbiş Ortaokulu'nda görev yapan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan Mehmet Sinan Akçiçek, emeklilik gününde unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı. Ders verdiği sınıfın kapısında ailesi, öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılanan Akçiçek, uzun süre alkışlandı.

Daha sonra okulun toplantı salonunda devam eden programda öğrencilerden oluşan koro tarafından seslendirilen "Hatıran Yeter" şarkısı salonda duygu dolu anlar yaşattı. Akçiçek'in öğrencilik hayatından, öğretmenlik yıllarına uzanan hayat hikayesinin anlatıldığı slayt gösterisi izletilirken, birçok öğretmen ve öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

Programda konuşan Mehmet Sinan Akçiçek, hazırlanan sürprizden haberi olmadığını belirterek, "Bu programdan açıkçası haberim yoktu. Hatta program saatine kadar da bilgim olmadı. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Belki önceden haberim olsaydı buraya gelmemek için bir bahane de bulabilirdim. Çünkü bu tür programları çok seven birisi değilim" dedi.

37 yıllık meslek hayatını anlatan Akçiçek, öğretmenliği büyük bir sevgiyle seçtiğini belirterek, "Oldukça yüksek bir puanla öğretmenlik mesleğine başladım. Hocalarım bana 'Bu kadar yüksek puanla neden öğretmenliği seçtin?' diye sorarlardı. Ben de 'Çünkü öğretmenliği seviyorum' derdim" ifadelerini kullandı.

Meslek hayatına büyük ideallerle başladıklarını dile getiren Akçiçek, "Önce dünyayı değiştireceğimizi düşündük, değiştiremedik. Sonra Türkiye'yi değiştireceğimizi düşündük, onu da değiştiremedik. Daha sonra ilimizi, ilçemizi değiştirmeyi hayal ettik. Yıllar geçtikçe aslında değiştirmemiz gereken ilk kişinin kendimiz olduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

Öğrencilerini her zaman kendi evlatları gibi gördüğünü söyleyen Akçiçek, "Çocukları çok sevdim. Her şey çocuklar içindi. Bazen ailemle bile öğrencilerim yüzünden tartıştığım oldu. Çünkü ekmeğimi o çocuklar sayesinde kazanıyordum ve onlara karşı kendimi sorumlu hissediyordum. Geriye dönüp baktığımda öğrencilerimin hayatına dokunabilmiş olmanın huzurunu yaşıyorum" dedi.

Programın organizasyonunda görev alan öğretmenlerden Hatice Borucu Mordemir ise Sinan Akçiçek'in sadece okul için değil, Siverek için de önemli bir değer olduğunu belirterek, "Sinan Hocamız mesleğine kendisini adamış, öğrencilerini her zaman düşünen, onların geleceği için emek veren kıymetli bir eğitimcidir. Biz de 'İltifat marifete tabidir' anlayışıyla ona güzel bir veda programı hazırlamak istedik. Yakın çalışma arkadaşlarını, öğrencilerini, dostlarını ve ailesini davet ettik. Hep birlikte çok güzel ve anlamlı bir gün yaşadık" ifadelerini kullandı.

Programın en duygusal ve aynı zamanda en neşeli anlarından biri ise meslektaşı Hacı Lale'nin anlattığı hatıra oldu. Öğretmenlik yıllarının başında aynı evde kaldıklarını anlatan Lale, "Bir gün eve çok acıkmış geldim ve hocama 'Yemekte ne var?' diye sordum. 'Kuru fasulye yaptım' dedi. Sofraya oturduk, yemekler geldi. Bir süre sonra 'Hocam, kuru fasulyenin yanında pilav olmaz mı?' diye sordum. Bana dönüp 'Sen de çok şey istiyorsun' dedi. Meğer pilavı sofranın altında saklamış. Sonra hep birlikte uzun süre gülmüştük. O günlerin samimiyetini ve dostluğunu bugün bile unutamıyorum" dedi.

Program sonunda Mehmet Sinan Akçiçek'e okul yönetimi tarafından plaket ve yağlı boya portresi hediye edildi. Emekli öğretmen için hazırlanan pasta kesilirken, öğrenciler ve meslektaşları hatıra fotoğrafları çektirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Son Dakika

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