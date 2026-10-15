4. ESEP Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika
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4. ESEP Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir'de yapıldı

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4. ESEP Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir\'de yapıldı
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 4. Uluslararası ESEP Eğitim Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede eğitim politikaları, sürdürülebilir kalkınma, oyun temelli öğrenme ve sanal gerçeklik destekli eğitim uygulamaları ele alındı.

4. Uluslararası ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim bilimleri, etkili eğitim uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı kongrenin açılış programına Vali Yardımcısı Sayın Akın Ağca, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Fethi Fahri Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Bülent Çiftçi, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Köksal Büyük, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın M. Öcal Oğuz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sinan Aydın'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve eğitim alanından çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sayın Adnan Boyacı moderatörlüğünde düzenlenen panelde eğitim politikaları ve eğitim sistemine ilişkin konular değerlendirilirken gün boyunca düzenlenen oturumlarda sanat, medeniyet, sürdürülebilir kalkınma, zeka, oyun temelli öğrenme ve sanal gerçeklik destekli eğitim uygulamaları ele alındı.

Kongre kapsamında ayrıca resim sergisi açılışı, LEGADDER Eğitim Pusulası Ödül Töreni ve akademik bildiri oturumları gerçekleştirildi. Eğitim alanındaki bilimsel çalışmaları ve etkili uygulamaları bir araya getiren kongre, bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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