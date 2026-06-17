Eğitimin yaşı yok: 56 yaşında diploma aldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üç çocuk ve 1 tonunu olan 56 yaşındaki Sait Sarıer, üniversite eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlayarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Yönetimi Programı'nda öğrenim gören Sarıer, eğitim hayatındaki başarısıyla dikkat çekti. Mezuniyet töreninde öğrencilerle birlikte kep atan Sarıer, dereceyle mezun olmanın gururunu yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Sait Sarıer, yoğun çalışma temposuna rağmen eğitimini sürdürerek derece ile yüksekokul diplomasını almaya hak kazandı.

Sarıer, mezuniyet töreninde diplomasını Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in elinden aldı.

Sarıer'in mezuniyet heyecanına çocukları ve torunu da eşlik etti. - SAMSUN