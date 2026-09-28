562 takımın başvurduğu BİGE'de birinci olan Moonlight, GenU'da ülkeyi temsil edecek - Son Dakika
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562 takımın başvurduğu BİGE'de birinci olan Moonlight, GenU'da ülkeyi temsil edecek

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562 takımın başvurduğu BİGE\'de birinci olan Moonlight, GenU\'da ülkeyi temsil edecek
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Mersinli öğrencilerin Moonlight ekibi, görme engellilerin renk temelli sanatlara bağımsız katılımı için geliştirdiği projeyle BİGE Demo Day'de birinci oldu. BİGE'ye 562 takım başvurdu; ekip, GenU ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle Gençlik Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle, 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek Projesinde birincilik elde etti. Ekip, Generation Unlimited Gençlik Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması'nı bu dönem ikincilikle tamamlayan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız biçimde katılabilmesi amacıyla geliştirdiği projeyle, Bilim Kızlarla Gelecek (BİGE) Projesinin Demo Day etkinliğinde birincilik ödülünü kazandı. Ekip, Generation Unlimited (GenU) ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Generation Unlimited Gençlik Yarışmasında da ülkemizi temsil edecek.

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2015 yılında gençlerin yenilikçi fikirlerini somut girişimlere dönüştürmeleri hedefiyle hayata geçirilen Fikir Otobüsü, ilerleyen süreçte Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katılmasıyla 2018'de lise öğrencilerinin de dahil olduğu Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması olarak genişledi. Yarışmayı bu yıl ikinci sırada tamamlayan Çağdaşkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Moonlight ekibi, geliştirdikleri projeyi BİGE'ye taşıdı. Fikir Otobüsünde edindikleri deneyim üzerine çalışmalarını ilerleten öğrenciler, projelerini daha geniş bir platformda sunarak birinciliğe ulaştı.

Lise ve üniversite çağındaki kız öğrencileri STEM ve girişimcilik alanlarında güçlendirmeyi amaçlayan BİGE Projesinin hackathon etabına, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 71 ilden ve yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerden toplam 562 takım başvurdu. Ön elemenin ardından 20 takım hackathon etabına davet edildi. Moonlight ekibi, jüri değerlendirmesi sonucunda Hızlandırma Programına katılmaya hak kazanan 10 takım arasında yer aldı. İki aylık programın ardından İstanbul'daki Halkbank Kulelerinde düzenlenen Demo Day etkinliğinde jüri ve yatırımcıların karşısına çıktı. Projelerin yenilikçilik, özgünlük, uygulanabilirlik ve teknik yeterlilik açısından değerlendirildiği finalde birincilik, Moonlight ekibinin oldu.

Elde edilen başarıyı değerlendiren TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Burçin Köksal, Fikir Otobüsünde ortaya çıkan bir fikrin gençlerin emeğiyle gelişerek ulusal ölçekte ödül kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu başarıların sonraki yıllarda yarışmaya katılacak yeni takımlara rol model olduğunu vurgulayan Köksal, Moonlight ekibini tebrik ederek gençlerin girişimcilik yolculuğunda yeni başarılara ulaşmasını diledi.

Kaynak: İHA
TeknolojiTürkiyeGençlikEğitimSon Dakika

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