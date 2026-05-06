6. Ulusal Aşçılık Kampı Mengen'de Başladı

06.05.2026 02:12
Mengen'de 83 üniversiteden katılımcılarla Aşçılık Kampı başladı, uygulamalı eğitimler verilecek.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 83 üniversiteden akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 6. Ulusal Aşçılık Kampı başladı. Öğrenciler, kamp boyunca sokak lezzetlerinden Osmanlı ve dünya mutfağına kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim alacak.

Türkiye'nin gastronomi alanındaki en önemli merkezlerinden biri olan Mengen'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı'nın açılışı gerçekleştirildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Kampüsü'nde düzenlenen törene Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, usta şefler ve öğrenciler katıldı. Türkiye genelindeki 83 üniversitenin 'Aşçılık' ile 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları' bölümlerinden 83 akademisyen ve 83 öğrencinin katıldığı kamp, 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Etkinlik süresince katılımcılara usta şefler tarafından sokak lezzetlerinden Osmanlı mutfağına ve dünya mutfaklarının özel tariflerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler verilecek. - BOLU

Kaynak: İHA

