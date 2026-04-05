62. Kütüphane Haftası ALKÜ'de Coşkuyla Kutlandı

05.04.2026 14:09
ALKÜ'de Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle 30 Mart-5 Nisan 2026 tarihleri arasında kutlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 30 Mart-5 Nisan 2026 62. Kütüphane Haftası ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde yapılan birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) özel gün ve haftalar etkinlikler ve projelerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 30 Mart - 5 Nisan 2026 62. Kütüphane Haftası, ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde bir hafta süren etkinliklerle geçti. 30 Mart Pazartesi günü kütüphane tanıtımı ve okuma etkinliği ile başlayan etkinlikte Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte kütüphaneyi gezdiler. Öğrenciler gezide kütüphane görevlileri tarafından bilgilendirildiler. Daha sonra raflardan kitap alarak okuma etkinliği yaptılar. Etkinlik, Tıp Fakültesi binasında Complete Anatomy Eğitimi ile sürdü.

Doğu Türkistan anlatıldı

Etkinlikler Kestel İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin ziyaretleriyle devam etti. Öğrenciler ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesini gezerek uzmanlardan bilgi aldılar. Bilgilendirmenin ardından kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. İkinci gün etkinlikleri İntihal Tespit Programları Bilgilendirme Toplantısıyla devam etti. Kütüphaneler Haftası etkinliklerinin üçüncü günü, Gazeteci-Yazar Taha Kılınç'ın "Aytemiz Sahne - Merak Ettiklerin Buradan Geçer" serisi kapsamında yapılan "Doğu Türkistan" konferansıyla sürdü. Yazar Taha Kılınç konferansta yerinde incelemelerde bulunduğu Doğu Türkistan'da yaşananları detaylarıyla anlattı. Etkinlik sonunda Kılınç, okurlarının kitaplarını imzaladı. Günün sonunda Sobiad - Bookcites Eğitimi yapıldı.

3 kitap kurduna hediyeleri verildi

ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinden en çok kitap okuyan öğrencilere verilen ödül töreni ile etkinlikler sürdü. Son bir yıl içerisinde kütüphaneden en çok faydalanan Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Ali Dayan birinci olurken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Mukaddes Tekin ikinci, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden İrem Can ise üçüncü oldu. Ödül törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hayri Akın, Şube Müdürü Vural Akyel ve kütüphane personeli katıldı. Hediyelerin takdiminin ardından Rektör Yardımcıları Bayramoğlu ve Bayraktar öğrencilere başarılarının devamını dilediler. Etkinliklerin son günü ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından abone olunan Assistin.AI yapay zeka platformu için kullanıcı eğitimi ile sona erdi.

Rektör Türkdoğan: "Kütüphaneler bilginin kalbidir"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin üniversite açısından büyük önem taşıdığını belirterek kütüphanelerin bilginin üretildiği ve paylaşıldığı en önemli merkezler olduğunu ifade etti. Rektör Türkdoğan, "Kütüphaneler yalnızca kitapların bulunduğu alanlar değil; aynı zamanda araştırmanın, öğrenmenin ve gelişimin merkezidir. Üniversite olarak öğrencilerimizin kütüphanelerimizi aktif şekilde kullanmalarını önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle hem okuma alışkanlığını teşvik ediyor hem de öğrencilerimizin bilgiye erişim becerilerini güçlendiriyoruz" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kütüphanelerin de dijital dönüşüm sürecine uyum sağladığını vurgulayan Türkdoğan, "Basılı kaynakların yanı sıra dijital veri tabanları ve yapay zeka destekli sistemlerle öğrencilerimize daha hızlı ve etkin bir hizmet sunuyoruz. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinlikler de bu dönüşümün önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde emeği geçen tüm personele teşekkür eden Türkdoğan, öğrencilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütüphane Haftası'nı kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

