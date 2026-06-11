7 Ülke Öğrencilerini Buluşturan ‘My Happy Me’ Projesinde Ortak Yanıt: Ailem - Son Dakika
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7 Ülke Öğrencilerini Buluşturan ‘My Happy Me’ Projesinde Ortak Yanıt: Ailem

7 Ülke Öğrencilerini Buluşturan ‘My Happy Me’ Projesinde Ortak Yanıt: Ailem
11.06.2026 14:17
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Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'nun ortakları arasında yer aldığı uluslararası eTwinning projesi, Türkiye ile Avrupa'nın 6 farklı ülkesindeki öğrencileri aynı hedefte buluşturdu.

Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'nun ortakları arasında yer aldığı uluslararası eTwinning projesi, Türkiye ile Avrupa'nın 6 farklı ülkesindeki öğrencileri aynı hedefte buluşturdu. Binlerce kilometre uzaklıktaki çocuklar, mutluluk, sağlıklı yaşam ve duygusal farkındalık temalarında ortak çalışmalar gerçekleştirerek eğitimde sınırların artık anlamını yitirdiğini gösterdi.

Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu, Avrupa'nın farklı köşelerinden öğrencileri ve öğretmenleri aynı proje çatısı altında buluşturarak uluslararası eğitim iş birliğine önemli bir örnek oluşturdu. "My Happy Me" adlı eTwinning projesi sayesinde binlerce kilometre uzaklıktaki çocuklar ortak etkinliklerde bir araya gelirken, farklı kültürler arasında güçlü dostluk köprüleri kuruldu.

Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Adile Kaplan ile Kuzey Makedonya'dan Gabriela Stojanovska'nın kuruculuğunu üstlendiği proje; Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan öğretmen ve öğrencileri aynı amaç etrafında buluşturdu. Proje boyunca öğrencilerin duygusal, sosyal ve fiziksel iyi oluşlarını destekleyen çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Projede Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Çiğdem Çıtlık ve Mine Çelik Karakoç, Ankara Eryaman Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Yasemin Merve Sabuncuoğlu, Bursa Yıldırım Şerif Rabia Kutlucan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nevin Baykal, Muğla Selahattin Göktuğ Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Sinem Sül ve Müzik Öğretmeni Dilara Işık Kaya da aktif görev aldı.

Öğrenciler proje kapsamında nefes egzersizlerinden sanat çalışmalarına, dans etkinliklerinden duygu paylaşımına kadar pek çok faaliyet gerçekleştirdi. Çevrim içi buluşmalar sayesinde farklı ülkelerde yaşayan çocuklar hem birlikte öğrenme deneyimi yaşadı hem de kültürel etkileşim fırsatı buldu. Projenin en dikkat çeken çalışmalarından biri ise Ocak ayında düzenlenen 'Teşekkür Haftası' etkinliği oldu. Yedi ülkede eş zamanlı yürütülen etkinlikte öğrencilere 'Hayatınızda en çok neye teşekkür ediyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Yapılan değerlendirmede, dil, din ve kültür farklılıklarına rağmen öğrencilerin en fazla verdiği yanıtın 'Ailem' olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç, dünyanın farklı noktalarında yaşayan çocukların ortak duygular ve değerler etrafında buluşabildiğini gözler önüne sererken, aile kavramının evrensel önemini de bir kez daha ortaya koydu. Proje ortakları, sevgi, destek ve aidiyet duygusunun tüm çocuklar için ortak bir değer olduğuna dikkat çekti.

Proje süresince öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmeleri amacıyla ortak bir 'Well-being Passport (İyi Oluş Pasaportu)' da hazırlandı. Öğrenciler bu pasaport aracılığıyla hem etkinliklere katılımlarını kayıt altına aldı hem de kişisel gelişim süreçlerini takip etme fırsatı buldu. Uluslararası iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olarak gösterilen 'My Happy Me' projesi, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirirken sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına, farklı kültürleri tanımalarına ve dünya vatandaşlığı bilinci oluşturmalarına katkı sağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Piyade, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 7 Ülke Öğrencilerini Buluşturan ‘My Happy Me’ Projesinde Ortak Yanıt: Ailem - Son Dakika

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