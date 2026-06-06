Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali, Konya'da başladı. Turnuvada çeşitli illerden gelen 810 öğrenci derece almak için ter döküyor.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, 81 ilden 810 öğrenci, 180 refakatçi öğretmen ve 350 hakemin katılımıyla Konya Selçuklu Uluslararası Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. bu yıl 8'incisi düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finali etkinliğine Konya protokolü, aileler ve eğitimcilerden yoğun katılım oldu.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, Konya'da Türkiye finalinde bine yakın öğrencinin birinci olmak ve dereceye girmek için ter dökeceğini söyledi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, "Son yıllarda ülkemizde ve dünyada daha çok ilgi duyulan akıl ve zeka oyunları bu noktada çocuk ve gençlerimize sunulmuş çok önemli bir fırsattır. Bu oyunların doğru rehberlik ve etkin bir yönlendirmeyle çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirmelerine sabır ve dikkat kazanmalarına, empati kurabilmelerine, mücadeleci bir karakter inşa etmelerine önemli katkılar olacağı bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"Okul dediğimiz yapı dört duvardan ibaret değil, öğrenme okul dışında da devam ediyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür organizasyonları çok önemsediklerini ve merkeze aldıklarını belirterek, "Fiziksel olarak okul dediğimiz yapı dört duvardan ibaret değil, öğrenme okul dışında da devam ediyor. Bu anlamda aldığımız tedbirler var. Okul dışı öğrenme, dönem sonu faaliyet haftaları yine bu etkinlikte olduğu gibi bazı sivil toplum kuruluşlarıyla kimi zaman il ve ilçe yönetimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve vakıflarla protokoller imzalıyoruz. Bu protokollerin amacı da zaten hizmetlere uygun olarak ve tabii okulların sadece akademik alanlar olmadığını sosyal, duysal ve diğer alanlardaki becerileri geliştirme vurgusunda da sorumluluğu olduğundan yola çıkarak bu faaliyetleri önemsiyor ve kıymetli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Sonuç ne olursa olsun çocuklarımız Türkiye'nin geleceğinde büyük rol alacaklar"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kadim bir başkent, Selçuklu'ya 200 yıl darül mülklük yapmış bir şehir ve yetiştirdiği insanlarla öne çıkmış bir şehir olduğunu ifade ederek, "Konya denilince akla ilk olarak Hazreti Mevlana, Şemsi Tebrizi, Sadrettin Konevi Hazretleri geliyor. Bugün de yine Konya özellikle eğitimde, çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerinde Türkiye Yüzyılında rol alabilmek için gayret içerisinde. Bugün bu salonda Türkiye'nin 81 ilinden gelen çocuklarımızın da Konya'da olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında bir başarı hikayesinin sahibi, sonuç ne olursa olsun çocuklarımız Türkiye'nin geleceğinde büyük rol alacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, "Tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olmuş Konya'mızda sizler gibi pırıl pırıl zihinleri bir arada görmekten iftihar ediyoruz. Turnuva boyunca kıyasıya masalarda rekabetle zihinlerin stratejik hikayesine şahit olacağız. Hamleleri doğru kullanmak için büyük bir konsantrasyon göstereceksiniz. Bu müsabakalarda netice ne olursa olsun günün sonunda kazanan daima iş birliği, takım ruhu, kardeşlik, ülkemizin geleceği olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından Türkiye finalinin startı verildi. - KONYA