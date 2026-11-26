Kütahya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) seminerine ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek seminere Türkiye'nin 81 ilinden 98 eğitim yöneticisi katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 25-27 Kasım 2026 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Semineri"nin açılış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Salonu'nda düzenlenen açılışa, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Türkiye'nin 81 ilinden il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yer aldığı seminere toplam 98 kişi katılırken, programda 8 eğitimci görev alıyor.

Kütahya Öğretmenevinde devam edecek üç günlük seminerde, İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın uygulama süreçleri değerlendirilecek. Ayrıca uygulamada birlikteliğin sağlanması ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.