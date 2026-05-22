Abdulkadir Uğurlu Ciritte Türkiye Şampiyonu

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi Abdulkadir Uğurlu, Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası cirit atmada Türkiye birincisi olarak önemli başarıya imza attı.

Abdulkadir Uğurlu, şampiyona boyunca sergilediği etkileyici performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Uğurlu, elde ettiği bu önemli başarıyla hem okuluna hem de Gaziantep'e büyük gurur yaşattı. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, elde edilen başarının disiplinli çalışmanın, ekip ruhunun, azmin ve verilen emeklerin sonucu olduğunu belirterek, okul olarak öğrencilerin sportif başarılarının artarak devam etmesi adına her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Taşdemir, "Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran öğrencimiz Abdulkadir Uğurlu'yu tebrik ediyor, antrenörlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP