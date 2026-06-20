Adana\'da Sınav İçin Yardım Eli

Adana'da üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabahın erken saatlerinde okul yoluna düştü. Trafik ve zamanla yarışan bazı adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı "Şahin" timleri, sınava geç kalma riski yaşayan öğrencileri motosikletlerle okullarına ulaştırdı. Ekiplerin zamanla yarıştığı anlar dikkat çekerken, öğrenciler ve aileleri polislere teşekkür etti. - ADANA