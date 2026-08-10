Adil Yer Değiştirme Çağrısı - Son Dakika
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Adil Yer Değiştirme Çağrısı

Adil Yer Değiştirme Çağrısı
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Önder Uçak, öğretmenlerin aile birliğini sağlaması için adil bir yer değiştirme sistemi talep ediyor.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, mazerete bağlı yer değiştirme uygulamasının öğretmenleri zor tercihler arasında bıraktığını belirterek, aile birliğini esas alan daha adil ve öngörülebilir bir sistem çağrısında bulundu.

2026 yılı mazeret tayini sürecinde öğretmenlerin önce il ve ilçe seçmesi, ardından boş veya muhtemel boşalacak okulları tercih etmesi öngörülüyor. Aile birliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin sonraki değerlendirmeye alınabilmesi için ise ildeki boş kontenjanların tamamının tercih edilmesi şartı getiriliyor.

Uçak, "Eşi Köyceğiz'de görev yapan bir öğretmen, aile birliğini sağlamak isterken Milas, Bodrum veya başka ilçelerdeki okulları tercih etmek zorunda kalabiliyor. Uzak ilçeyi yazarsa eşinden uzak kalıyor, yazmazsa Muğla'ya gelememe riskiyle karşılaşıyor" dedi.

İl içi yer değiştirmelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Uçak, ilçe grubu nedeniyle Milas'a gidemeyen bir öğretmenin Yatağan'ı tercih ettikten sonra mazeret tayininden yararlanamamasının yeni bir mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

"Öğretmen eşine kavuşmak için 'Hangi yolu seçersem avantajlı olurum?' hesabı yapmak zorunda bırakılmamalı" diyen Uçak, aile birliğini esas alan, açık, adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Adil Yer Değiştirme Çağrısı - Son Dakika

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