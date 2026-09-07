Adıyaman'da köy okulunda tek birinci sınıf öğrencisi Meryem ders başı yaptı - Son Dakika
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Adıyaman'da köy okulunda tek birinci sınıf öğrencisi Meryem ders başı yaptı

Adıyaman\'da köy okulunda tek birinci sınıf öğrencisi Meryem ders başı yaptı
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Adıyaman'ın Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayan tek öğrenci Meryem Sever, Uyum Haftası kapsamında ilk dersine girdi. Yaklaşık 220 nüfuslu köydeki okulda, Meryem'in katılımıyla öğrenci sayısı 7'ye yükselirken, tek öğretmenle birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla eğitim sürecek.

Adıyaman'ın Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 1'inci sınıfa başlayan Meryem Sever için çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan Uyum Haftası kapsamında okullarda ilk ders heyecanı yaşanırken, Ormaniçi Köyü İlkokulu'nda ise dikkat çeken bir başlangıç yaşandı.

Yaklaşık 50 hane ve 220 nüfusun bulunduğu köydeki okulda bu yıl 1'inci sınıfa yalnızca Meryem Sever kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 6 öğrencinin bulunduğu okulda, Meryem'in de katılmasıyla öğrenci sayısı 7'ye yükseldi.

Uyum Haftası'nın ilk gününde babası Ramazan Sever ile birlikte okula gelen Meryem Sever, okulun girişinde öğretmeni Celal Demirkol tarafından karşılandı. Babasının elinden tutarak okul bahçesine giren Meryem, daha sonra sınıfına geçerek eğitim hayatındaki ilk gününe başladı.

Okulun tek 1'inci sınıf öğrencisi olan Meryem'in heyecanına öğretmeni ve ailesi de ortak oldu.

Birleştirilmiş sınıf uygulamasının bulunduğu Ormaniçi İlkokulu'nda tek öğretmen görev yapıyor. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler aynı derslikte eğitim görürken, Meryem de yeni eğitim yılında okulun en küçük öğrencisi olarak arkadaşlarıyla birlikte ders başı yaptı.

Yaklaşık 220 nüfuslu köyde bulunan okulda eğitim öğretim, 7 öğrencinin katılımıyla devam edecek.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Adıyaman'da köy okulunda tek birinci sınıf öğrencisi Meryem ders başı yaptı - Son Dakika

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