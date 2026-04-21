ADÜ Rektörü İncelemelerde Bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, tadilat çalışmaları tamamlanan ve yeni hizmet alanlarına taşınmaya hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜZEM) birimlerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, yürütülen yenileme çalışmaları ve birimlerin yeni kullanım alanlarına ilişkin bilgiler alındı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, yapılan düzenlemelerin kurumsal işleyişe katkı sağlayacağını belirterek, daha verimli ve modern çalışma ortamlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

İncelemeler sırasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Tanfer Bilge ve Genel Sekreter Yardımcısı V. Av. Mehmet Boynikar da hazır bulundu.

Yeni yerlerine taşınacak olan BAP ve ADÜZEM birimlerinin, yenilenen fiziki şartlarıyla üniversitenin akademik ve idari süreçlerine daha etkin katkı sunması hedefleniyor. - AYDIN