Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Afet Farkındalık Eğitimi Verildi
22.05.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen eğitimde afetlere hazırlık ve bilinçli davranışlar vurgulandı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) ve Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Sosyal Çalışmacı Savaş Gök, "Afet anında panik yerine bilinçli hareket etmek hayat kurtarır" dedi. Afet farkındalığının toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Gök, afetlerin ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ancak hazırlıklı olunması gereken durumlar olduğunun altını çizdi.

Özellikle gençlerin afet bilinci konusunda eğitilmesinin önemine vurgu yapan Gök, "Doğru bilgi, doğru müdahalenin temelidir. Unutmayalım ki afetler her zaman beklenmedik anlarda meydana gelir. Ancak bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak hareket ettiğimizde kayıpları en aza indirmemiz mümkündür. Küçük gibi görünen tedbirler bile büyük kayıpların önüne geçebilir. Evlerimizde bir afet çantası hazırlamak, acil durum planı oluşturmak, toplanma alanlarını önceden bilmek ve afet anında paniğe kapılmadan doğru davranışları uygulamak hayati önem taşımaktadır. Özellikle siz gençlerin afet bilinci konusunda bilinçlenmesi hem kendi güvenliğiniz hem de toplumun geleceği açısından büyük değer taşımaktadır. Bugün burada sizlerle bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak afet anında yapılması gereken doğru davranış biçimlerini birlikte değerlendirmek istiyoruz" dedi.

SANKO Üniversitesi SHMYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: Afet Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.