Ağrı'da Okul Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağrı'da Okul Hazırlıkları Devam Ediyor

Ağrı\'da Okul Hazırlıkları Devam Ediyor
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları için okulları denetledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlık çalışmalarını hafta sonunda da sürdürerek Eleşkirt ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, bakım ve onarım çalışmaları devam eden okullar ile yapımı süren eğitim yatırımlarını ziyaret ederek eğitim kurumlarının fiziki ve idari hazırlıklarını denetledi. Okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Çakan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkların son durumunu değerlendirdi.

İncelemelerde sınıflar, okul bahçeleri, çevre düzenlemeleri, güvenlik tedbirleri, donatım çalışmaları, altyapı hizmetleri ile bakım ve onarım faaliyetleri ele alındı. Tespit edilen ihtiyaçların kısa sürede giderilmesine yönelik planlamalar da görüşüldü. Ziyaretlere Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ile Şube Müdürü İhsan Kösen de katıldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının il genelinde planlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti. İlin merkezinden en uzak yerleşim birimine kadar okulları ziyaret ettiklerini ifade eden Çakan, eğitim kurumlarının fiziki durumu, bakım ve onarım çalışmaları, sınıfların kullanıma hazırlanması, eğitim araç ve gereçleri, temizlik, güvenlik, ısınma, ulaşım ve çevre düzenlemelerine ilişkin çalışmaları yerinde takip ettiklerini söyledi. Yerinde yapılan incelemelerle ihtiyaçların doğrudan tespit edildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, çözüm süreçlerinin hızla planlanarak uygulamaya alındığını ifade etti.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli, temiz ve donanımlı okullarda başlamasını hedeflediklerini vurgulayan Çakan, okul yöneticileri, öğretmenler ve personelin hazırlıkları büyük bir sorumluluk anlayışıyla yürüttüğünü kaydetti. Eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Çakan, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamlarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan Çakan, Eleşkirt'te gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) uygulama sınavını da takip etti. Sınav güzergahları ile uygulama istasyonlarında incelemelerde bulunan Çakan, yetkililerden bilgi aldı ve sınavların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Eleşkirt, Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ağrı'da Okul Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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