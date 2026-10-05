Ağrı Eleşkirt'te ilkokul açıldı, aynı törenle kadın taziye evi hizmete girdi - Son Dakika
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Ağrı Eleşkirt'te ilkokul açıldı, aynı törenle kadın taziye evi hizmete girdi

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Ağrı Eleşkirt\'te ilkokul açıldı, aynı törenle kadın taziye evi hizmete girdi
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Eleşkirt'te hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman'ın yaptırdığı ilkokul, Vali Önder Bozkurt'un katıldığı törenle açıldı; Leyla Kahraman Kadın Taziye Evi de hizmete sunuldu. Vali Bozkurt, bu ay içinde 10 okulun açılışını planladıklarını söyledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman tarafından yaptırılan Azad Medeni Kahraman İlkokulu, Vali Önder Bozkurt'un da katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekilirken, ilçede Leyla Kahraman Kadın Taziye Evi de hizmete sunuldu.

Eleşkirt'te hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman tarafından inşa edilen, donatımları ise Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Azad Medeni Kahraman İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü katıldı. Modern eğitim imkanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunulan okulun açılışının ardından sınıfları ziyaret eden Vali Bozkurt, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek, yeni eğitim-öğretim döneminde başarı dileklerini iletti.

"Bu ay içerisinde 10 okulumuzun açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Açılışta konuşan Vali Bozkurt, bu yıl ihalesi yapılan okulların kış mevsimine girilmeden hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti. Ağrı'da kış mevsiminin uzun sürdüğüne dikkati çeken Bozkurt, "2026 yılında kendimize bir hedef koyduk. Bu yıl ihalesini yaptığımız okullarımızın, kış aylarına girerken açılışlarını da gerçekleştirmek istedik. Bu önemli bir hedefti. İlimizde kış mevsimi uzun sürüyor. Bizim de niyetimiz, eğitim alanındaki yatırımlarımızı sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizle buluşturmak. Bu noktada 10 okulumuzun inşallah bu ay içerisinde açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 10 okulumuzdan ilk ikisi hayırseverlerimizin katkılarıyla desteklendi. İlkini bugün açılışını yaptığımız Azad Medeni Kahraman İlkokulu oluşturuyor. Okulumuzun ilimize, Eleşkirt ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim buradan yetişecek gençlerimizin yolunu ve bahtını açık etsin" dedi.

Bozkurt, eğitim alanındaki fiziki yatırımların öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek, Ağrı'dan ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarıların geldiğini söyledi. PISA kapsamında Tutak ve Patnos Anadolu liselerinden öğrencilerin de değerlendirmede yer aldığını belirten Bozkurt, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel başlıklarından birinin eğitim olduğunu vurguladı. Öğrencilerin bilgiyle birlikte milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Vali Bozkurt, okul yatırımlarıyla derslik başına düşen öğrenci sayısındaki standartların daha da iyileştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bozkurt, bilgiye ulaşmanın ve öğrencilerin kendilerini geliştirmesinin yolunun öğretmenleri dinlemek, faydalı kitaplar okumak ve okulların sunduğu imkanlardan yararlanmak olduğunu belirterek, okulun yapımını üstlenen Azad Medeni Kahraman'a teşekkür etti.

"Kökü bu topraklarda, ufku dünyada olan çocuklar yetişsin"

Hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman ise doğup büyüdüğü topraklarda kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Daha önce Ağrı'da 20 bini aşkın kitabın öğrencilerle buluşturulduğu 14 kütüphanenin toplu açılışında yeni okulun sözünü verdiğini hatırlatan Kahraman, bu sözünü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Kahraman, "Temelini birlikte attığımız okulun bugün kapılarını evlatlarımıza açıyor olması, sözün esere, emeğin hizmete, memleketime duyduğum vefanın ise geleceğe bırakılan kalıcı bir esere dönüşmesidir. Bir milletin istikbali, yetiştirdiği nesillerin niteliğiyle şekillenir. Evlatlarımızı okuyan, düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu topraklarda büyüyen çocuklarımızın kendi değerlerinden kopmadan çağın sunduğu eğitim, bilim ve teknoloji imkanlarıyla buluşmasını istiyoruz. Eleşkirt'in bir evladı kendi toprağından, ailesinden ve değerlerinden güç alsın, fakat bilgide ve eğitimde hiçbir zaman geride kalmasın. Kısacası okullarımızda kökü bu topraklarda, ufku dünyada olan çocuklar yetişsin" diye konuştu.

Kahraman, açılışın kendisi açısından manevi bir anlam taşıdığını belirterek, merhum annesi Leyla Kahraman'ın adını taşıyan Kadın Taziye Evi'nin de hizmete sunulduğunu söyledi. Kahraman, "Annemin hatırasını insanımıza hizmet eden, acıyı paylaşan ve gönülleri bir araya getiren bir eserle geleceğe taşımak istedim. Rahmetli annem Leyla Kahraman'ın adını taşıyan Kadın Taziye Evi'nin açılışını da bugün sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu mekanın Eleşkirtli kadınlarımızın, annelerimizin ve ailelerimizin zor günlerinde bir araya gelebilecekleri, acılarını paylaşabilecekleri ve dualarını aynı çatı altında buluşturabilecekleri bir gönül mekanı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
EleşkirtBozkurtEğitimYaşamAğrıSon Dakika

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