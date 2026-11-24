Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler onuruna akşam yemeği düzenlendi. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, eğitime ömürlerini adayan emekli öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen programa katılan Kaymakam Özgür Kaya, emekli öğretmenlerle yakından ilgilenerek onların hatıralarını dinledi ve bir süre sohbet etti. Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kaya, öğretmenlerin eğitime verdikleri emek, yetiştirdikleri nesiller ve toplumun hayatına kattıkları değerler dolayısıyla her birine ayrı ayrı minnet duyduklarını ifade etti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle anan Kaya, emekli öğretmenlere sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diledi. Öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde büyük emek ve katkılarının bulunduğunu belirten bu anlamlı buluşma, emekli eğitimciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Düzenlenen akşam yemeğine Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve şube müdürleri de katıldı.