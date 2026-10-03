Aile Eğitim Programı kapsamında Adana'da lise velilerine medya eğitimi verildi - Son Dakika
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Aile Eğitim Programı kapsamında Adana'da lise velilerine medya eğitimi verildi

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Aile Eğitim Programı kapsamında Adana\'da lise velilerine medya eğitimi verildi
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Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çukurova Sosyal Hizmet Merkezi uzmanı, Hasan Adalı Anadolu Lisesi velilerine Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim verdi. Eğitimde okul ve aile hayatı ile bilinçli medya kullanımı ele alındı, velilerin soruları yanıtlandı.

Adana'da velilere yönelik "Okul ve Aile Hayatı" ile "Bilinçli Medya Kullanımı" konularında eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çukurova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından Hasan Adalı Anadolu Lisesi velilerine yönelik Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde velilere "Okul ve Aile Hayatı" ile "Bilinçli Medya Kullanımı" konularında bilgiler aktarılırken, ailelerin çocukların eğitim hayatındaki rolü ve medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programın sonunda velilerin konuya ilişkin soruları görevli uzman tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiHasan AdalıÇukurovaEğitimAdanaMedyaYaşamSon Dakika

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