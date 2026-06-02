Akar\'dan Öğrencilere Teknoloji Mesajları

02.06.2026 10:39
Hulusi Akar, öğrencilerle buluşarak teknoloji ve araştırma kültürünün önemini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Bilim Buluşmaları kapsamında milli savunma eski bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar, Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Programda ilk olarak Milli Teknoloji Atölyesi takımları projelerine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi. Daha sonra konuşan Dr. Hulusi Akar, öğrencilere önemli mesajlar verdi. Türk milletinin köklü bir geçmişe sahip olduğu vurgulayan Akar, teknoloji üretmede araştırma kültürünün gerekliliğine dikkat çekti.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Akar, "İstikbale bakıp tahayyülden ve tasavvurdan vazgeçmeyin. Matematiğe, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, astronomiye dayalı tahayyül. Burada yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi de en basiti, en kolayı sizi bir motive etmesi bakımından Türk büyüklerinin, İslam büyüklerinin özgeçmişlerini okumaktır. Bu işler damlaya damlaya göl olur. Yaptığınız işleri küçümsemeyin. Biz son derece seçkin ve saygın bir medeniyetin evlatlarıyız. Dolayısıyla biz de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Akar, "Önümüzdeki günlerde çok daha başarılı, çok daha büyük projelerde sizleri izlemekten büyük bir mutluluk duyacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Teknoloji, Politika, Savunma, Eğitim, Son Dakika

