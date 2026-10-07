Aksaray Sultanhanı'nda 4 sınıflı ve 12 yataklı Kız Kur'an Kursu törenle açıldı - Son Dakika
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Aksaray Sultanhanı'nda 4 sınıflı ve 12 yataklı Kız Kur'an Kursu törenle açıldı

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Aksaray Sultanhanı\'nda 4 sınıflı ve 12 yataklı Kız Kur\'an Kursu törenle açıldı
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Aksaray Sultanhanı'nda hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan 4 sınıflı ve 12 yatakhane kapasiteli Kız Kur'an Kursu törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Vali Murat Duru, hayırsever Hacı Rifat Ağır'a eğitime katkısından dolayı teşekkür etti.

Aksaray'da Sultanhanı ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan 4 sınıflı ve 12 yatakhane kapasiteli Kız Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçe protokolü ve vatandaşların ilgi gösterdiği açılış törenine Aksaray Valisi Murat Duru, Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, il ve ilçe protokol mensupları ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Murat Duru, eğitime ve dini hizmetlere sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Hacı Rifat Ağır'a teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan dualarla birlikte Kız Kur'an Kursu'nun açılış kurdelesi kesildi. Vali Duru ve beraberindeki protokol üyeleri açılışın ardından modern imkanlarla donatılan binada incelemelerde bulundu. Tesis bünyesinde 4 adet modern derslik, 12 yataklı konaklama ve yatakhane alanı, idari birimler ve sosyal alanlar yer alıyor. Açılış programı, protokol üyelerinin hayırsever Hacı Rifat Ağır ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ve yapılan ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray Sultanhanı'nda 4 sınıflı ve 12 yataklı Kız Kur'an Kursu törenle açıldı - Son Dakika
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