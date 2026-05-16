Elazığ\'da çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı teorik ve uygulamalı eğitim hayata geçirildi. Eğitim, Alacakaya ilçesinde Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim programında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hijyen kuralları ve temel sağlık bilgileri hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin konuya aktif katılımı sağlandı. - ELAZIĞ