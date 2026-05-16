Elazığ'da çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi
Elazığ'da çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi

Elazığ\'da çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi
16.05.2026 14:38
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları protokolü kapsamında 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi. Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam, hijyen ve temel sağlık bilgileri aktarılırken, uygulamalı etkinliklerle katılım sağlandı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı teorik ve uygulamalı eğitim hayata geçirildi. Eğitim, Alacakaya ilçesinde Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim programında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hijyen kuralları ve temel sağlık bilgileri hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin konuya aktif katılımı sağlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
