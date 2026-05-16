Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' temalı teorik ve uygulamalı eğitim hayata geçirildi. Eğitim, Alacakaya ilçesinde Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim programında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hijyen kuralları ve temel sağlık bilgileri hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin konuya aktif katılımı sağlandı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Eğitim › Elazığ'da çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?