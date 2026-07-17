Alanya Belediyesi'nden Kur'an kurslarına 800 rahle desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya Belediyesi'nden Kur'an kurslarına 800 rahle desteği

Alanya Belediyesi\'nden Kur\'an kurslarına 800 rahle desteği
17.07.2026 17:13  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerdeki Kur'an kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan 800 rahleyi İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. Yaz Kur'an kursu öğrencileri de rahlelerine kavuştu.

Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde Kur'an-ı Kerim kurslarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 800 rahleyi, Alanya İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde düzenlenen programda yaz Kur'an kursu öğrencileri de rahlelerine kavuştu.

Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, kırsal mahallelerde manevi ve kültürel değerlere katkı sunmak amacıyla temini yapılan 800 rahle, Alanya İlçe Müftülüğü'ne teslim edildi. Alanya Belediyesi ile Alanya İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında rahleler, özellikle kırsal mahallelerdeki camiler ve Kur'an kurslarında kullanılmak üzere dağıtılacak. Programda yaz Kur'an kursuna devam eden öğrenciler de rahlelerini teslim almanın sevincini yaşadı.

Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde düzenlenen programa, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, din görevlileri, yaz Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

Zavlak: "Manevi değerlerimize desteğimiz sürecek"

Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, "Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini daha uygun ortamlarda sürdürebilmelerine katkı sağlayacak rahlelerin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime verdiğimiz desteğin yanında manevi ve kültürel değerlerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi. Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven ise sağlanan destek dolayısıyla Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederek, rahlelerin ihtiyaç bulunan kırsal mahallelerdeki cami ve Kur'an kurslarına ulaştırılacağını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Alanya Belediyesi'nden Kur'an kurslarına 800 rahle desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:43
İstanbul toplu ulaşıma zam
İstanbul toplu ulaşıma zam
17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:48:35. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi'nden Kur'an kurslarına 800 rahle desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.