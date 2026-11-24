Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, sağanak yağış altında gerçekleştirildi. İki gün önce çarşı merkezinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 100. Yıl Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yasin Demir ve tanıtım gezisi için gittiği İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İhsan Uysal'ın acısının gölgesinde gerçekleşen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, "Öğretmenimiz bugün Erzincan'da toprağa verilirken biz de Öğretmenler Günü'nü kutluyor gibi yapıyoruz. Çok üzgünüm" dedi.

Alanya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışa rağmen gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Anıt önündeki tören, çelenk sunumunun ardından sona erdi. Öğretmenler Günü kutlama programı saat 10.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda açıklamalarda bulunan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, bu yılki kutlamaların Alanya için büyük bir üzüntü içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

"Bu yıl buruk bir öğretmenler günü yaşıyoruz"

Meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yılmaz, son dönemde yaşanan iki öğretmen kaybına dikkat çekerek, "Bizim için, Alanya için bu yıl biraz buruk bir Öğretmenler Günü oldu. Bir hafta önce üniversite tanıtım gezileri sırasında Sultanahmet'te kalp krizi geçiren 50 yaşındaki bir öğretmenimizi, okul müdürümüzü kaybetmiştik. İki gün önce de maalesef sadece kaldırımda yürüyen, köpeğini gezdiren bir öğretmenimiz, kaldırımdan geçmesi yasak olan motosikletli iki üniversite öğrencisinin saldırısı sonucu cadde ortasında katledildi. Duyduğumuz kadarıyla saldırganlar beden eğitimi bölümü son sınıf öğrencisiymiş" dedi.

"Öğretmenimizin canı geri gelmeyecek"

Olayın ardından emniyet ekiplerinin hızlı müdahalede bulunduğunu ve şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Yılmaz, "Ancak bizim öğretmenimizin canı geri gelmeyecek. Biz son derece üzgünüz. Dün de okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek acımızı paylaştık, acımızı azaltmaya çalıştık. Bu öğretmenimiz bugün öğrencileriyle beraber olacak, onlarla Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktı. Biz de Alanya olarak daha neşeli bir kutlama yapmak istiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada öğretmenimiz bugün Erzincan'da toprağa verilirken biz de Öğretmenler Günü'nü kutluyor gibi yapıyoruz. Çok üzgünüm. Bir taraftan da normal günlük hayatımıza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Öğretmenleri rahmetle andı

Yılmaz, konuşmasının devamında başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını belirterek, "Bu vesileyle başta şehit öğretmenlerimizi ve bu şekilde katledilen öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.