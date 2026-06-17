Farkındalık için açık havada kitap okudular

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve öğrencileri yaz tatilinde kitap okumaya özendirmek amacıyla "Kitap Okuyorum, Tatile Giriyorum" etkinliği düzenlendi.

Alaplı Kent Konseyi ile Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Merkez Camii önündeki meydanda yapıldı. Etkinlik kapsamında Alaplı Anadolu İmam hatip Lisesi ile Recep Turan orta Okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile aynı anda kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Güzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Oktay,İl Genel Meclis üyesi İbrahim Yalçın, Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ve yönetim kurulu üyeleri, Daire Müdürleri,Alaplı Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Muammer Uysal, gazeteciler, öğretmenler ve farklı yaş gruplarından öğrenciler katıldı.

Merkez Camii çevresinde oluşturulan okuma alanlarında 100 fazla öğrenciler, yanlarında getirdikleri veya kendilerine dağıtılan kitapları ilgiyle okudu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca meydanda renkli görüntüler oluşurken, çevredeki vatandaşlar da etkinliğe ilgi gösterdi.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik, kitap okumanın bireysel ve toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, açık havada gerçekleştirilen bu tür organizasyonların çocukların kitaplarla bağını güçlendirdiğini söyledi. Çevik, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ise yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmelerini sağlamak ve kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın tatil boyunca kitapla iç içe olmalarını istiyoruz. Bu etkinlikle hem farkındalık oluşturmayı hem de okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledik" dedi. Etkinlik, katılımcıların toplu kitap okumasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK