Alaşehir’de İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası düzenlenen renkli törenlerle kutlanırken, ilçede eğitim gören 18 bin 811 öğrenci ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı. İlköğretim Haftası kutlamaları, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu bahçesinde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Törene; Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, ilçede 133 okul ve kurumda görev yapan bin 912 personel ile 18 bin 811 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına heyecanla başladığını belirtti. Okul-aile iş birliğinin çocukların başarısındaki önemine dikkat çeken Çetinkaya, öğrencilere milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

"İkili eğitimi normal eğitime döndürmek için çalışacağız"

Bir ülkenin geleceğinin eğitimle ölçüldüğünü vurgulayan Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ise, "Çocuklarımızın gözünün içindeki sevinci, heyecanı hep beraber yaşıyoruz. Ülkeye yapılacak en büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, zaferler kazanılır ama asıl zafer yeni nesli yetiştirmekle olur. Bizim en büyük görevimiz geçmişimize bağlı ve donanımlı yeni nesiller yetiştirmektir. İlçemizde eğitim alanındaki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, ikili eğitim yapan okullarımızı normal eğitime döndürmek için çalışacağız. Tüm eğitim camiamıza 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eğitim şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve sergiledikleri "Yarim Düştü Askere" adlı halk oyunları gösterisi, katılımcılardan büyük alkış aldı. Program, gösterilerin ardından sona erdi.