Aliağa\'da deniz sevgisi temalı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklarda deniz bilinci oluşturmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

"Denizci Millet, Denizci Ülke" ilkesiyle çocuklara deniz sevgisi aşılamak ve denizcilik üzerine düşünmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen yarışmada üç ana dalda değerlendirme yapıldı. İlkokul öğrencileri "Temiz Deniz, Temiz Dünya" konulu resimler, ortaokul öğrencileri aynı konu içerikli şiirlerle yarışırken, lise öğrencileri ise "Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilirlik" başlıklı kompozisyonlarıyla katılım sağladı. 80 resim, 58 şiir ve 24 kompozisyon olmak üzere toplam 162 öğrencinin eser gönderdiği yarışmada jüri değerlendirmesinin ardından kazananlar belirlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, sosyal sorumluluk projelerinin önemine değinerek, "2019 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın bu yıl altıncısını düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Gelecek nesillere deniz sevgisini ve çevre bilincini aşılamaya devam edeceğiz. Destek veren tüm kurumlara ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte çevre sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise, "Aliağa sanayisinin yanı sıra denizi ve turizmiyle de öne çıkan bir ilçe. Bu tür organizasyonlar, denizlerimizin sürdürülebilirliği ve çocuklarımızın bu bilinci kazanması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül törenine protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. - İZMİR