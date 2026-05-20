ALKÜ'de Aile ve Eş Seçimi Konferansı

20.05.2026 18:15
Prof. Dr. Yıldız ve Özdemir, ALKÜ'de aile ve doğru eş seçimi üzerine önemli bilgiler verdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), DUVAK Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Yıldız ile Mehir Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "21. Yüzyılda Doğru Eş Seçimi, Aile Olmak ve Farkındalığı Olan Nesiller Yetiştirmek" adlı programda aile kurumuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde düzenlenen "Merak Ettiklerin Buradan Geçer" program serisi devam ediyor. Bu hafta "21. Yüzyılda Doğru Eş Seçimi, Aile Olmak ve Farkındalığı Olan Nesiller Yetiştirmek" adlı program gerçekleşti. Doç. Dr. Meltem Akca moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Ayşegül Yıldız ve Mustafa Özdemir, aile kurumunun toplumdaki yeri, evlilik yaşının yükselmesi, dijitalleşmenin insan ilişkilerine etkisi ve gençlerin evlilik konusundaki kaygıları üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Kılıç: "Aile, geleceğin şekillenmesidir"

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, dijital çağla birlikte aile ve akrabalarla olan bağların zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Teknolojinin hızla geliştiği, ancak bağ kurmanın zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Böylesi bir çağda aile kurumu, sadece toplumsal bir yapı değil; sevginin, güvenin ve bizi biz yapan değerlerin en güçlü merkezlerinden biridir. Sağlıklı bir geleceğin inşası, ancak sağlam temeller üzerine kurulmuş aile yapılarıyla mümkündür. Gençlerimizin hayat yolculuğunda doğru ve bilinçli kararlar alabilmesi; kendini tanıyan, empati yeteneği gelişmiş, sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak topluma kazandırılması hepimizin ortak ve asli görevidir. Çünkü aile, yalnızca iki insanın bir araya gelmesi değil; toplumun köklerinin ve geleceğinin şekillenmesidir. Farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmek ise ancak aile içinde sevgi, doğru iletişim, karşılıklı anlayış ve ortak değerlerin yeşermesiyle kabildir. Üniversite olarak bizler, öğrencilerimizin yalnızca akademik ve mesleki açıdan değil; insani, ahlaki ve sosyal yönlerden de güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz." dedi.

Yıldız ve Özdemir gençlere seslendi

Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, eş seçiminde dikkat edilecek konuları ele aldı. Bilim camiasında bu alanda yapılan çalışmaları detaylarıyla anlatan Yıldız, evlilik dönemlerinde de gençlere tavsiyelerde bulundu. Başkan Özdemir ise aile kavramını anlatarak ev hayatında babanın, annenin, çocukların görevlerini detaylarıyla anlattı. Programda özellikle sosyal medya çağında ilişkilerin hızlı tüketildiğine dikkat çekilerek sağlıklı bir ilişkinin yalnızca sevgiyle değil; iletişim, empati, güven ve psikolojik dayanıklılıkla sürdürülebileceği vurgulandı. Konuşmacılar ayrıca Türkiye'de evlilik ve boşanma oranlarına ilişkin güncel verileri değerlendirerek aile kurumunun korunmasının ekonomik desteklerle birlikte değer aktarımı ve sağlıklı iletişimle mümkün olabileceğini belirtti. Dinleyicilerin sorularının cevaplandığı programda, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

DUVAK Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Yıldız ve Mehir Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'in konuk olduğu ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonunda yapılan etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, dekanlar, MYO müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

