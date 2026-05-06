ALKÜ\'de Öğrenci Toplulukları ile Kahvaltı

Rektör Türkdoğan, öğrenci toplulukları ile kahvaltıda projeleri değerlendirdi, hediyeler dağıttı.

ALKÜ yönetimi üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarıyla kahvaltıda buluştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan, öğrenci toplulukları başkanlarıyla düzenlenen kahvaltı programında buluşarak yapılması planlanan projeleri değerlendirdi. Öğrenci ve topluluklarla yüz yüze görüşmelere önem veren Rektör Türkdoğan, her dönem gerçekleştirilen buluşma geleneğini bu dönemde de sürdürdü. Kahvaltı programının ardından Rektör Türkdoğan, kendi imzasını taşıyan toplam 72 kitabı öğrencilere hediye etti.

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Rektör Kenan Ahmet Türkdoğan, son iki yılda öğrenci topluluklarının önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Bugün öğrenci topluluğu başkanlarımızla birlikte kahvaltı yaptık. Son iki yıl içerisindeki programın bugün üçüncüsünü düzenledik. Onlarla birlikte yılın analizini yaptık. Bu yıl neler yapabildik, neler başardık, projelerimizi değerlendirdik. Dikkat çeken iki önemli konu var. Öğrenci topluluklarımızın sayısı iki yılda 44'ten 109'a çıktı. Faaliyet sayısı ise 81'den 290'a yükseldi. Bu durum öğrencilerimizin özgüven kazanmaları, kendilerini ifade edebilmeleri ve multidisipliner çalışmalar yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu açıdan çok gururluyum" dedi.

Öğrenciler, destekler için teşekkür etti

Rektör Türkdoğan'ın konuşmalarının ardından öğrenci topluluk başkanları tek tek söz alarak hayata geçen projelerini ve yeni fikirlerini anlattılar. Öğrenciler, projelerinin birçoğunun hayata geçtiğini dile getirerek Rektör Türkdoğan ve yönetime teşekkür ettiler. Programın devamında Rektör Türkdoğan öğrencilere hediyelerini takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Programa, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, Rektör Yardımcıları Atıf Bayramoğlu, Mehmet Kılıç, Işık Bayraktar ve çok sayıda öğrenci topluluğu üyesi katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
