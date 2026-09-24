Altıntaş'ta 8. sınıf velilerine toplantı yapıldı, sınav hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altıntaş'ta 8. sınıf velilerine toplantı yapıldı, sınav hazırlıkları ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altıntaş\'ta 8. sınıf velilerine toplantı yapıldı, sınav hazırlıkları ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıntaş'ta Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf velilerine yönelik toplantıda sınav hazırlıkları ve eğitim süreçleri değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerin aile, öğretmen ve okul iş birliğiyle desteklenmesinin başarıya katkı sağlayacağını belirtti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bir toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan da katıldı. Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçleri ve ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlıkları değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil; sosyal, duygusal, ahlaki ve kültürel gelişimlerinin de desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin ortaöğretime geçiş sürecinde okul ve aile arasındaki iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, velilerin görüş ve önerileri de dinlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerin bu önemli süreçte aile, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliğiyle desteklenmesinin başarılarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
AltıntaşEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
11:27
Süper Lig’in yeni ekibinde beklenmedik teknik adam ayrılığı
Süper Lig'in yeni ekibinde beklenmedik teknik adam ayrılığı
11:13
Ozan Tufan’ın ayakkabısı olay oldu Fiyatını görenler inanamadı
Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
10:37
Beşiktaş’ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:40:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Altıntaş'ta 8. sınıf velilerine toplantı yapıldı, sınav hazırlıkları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei