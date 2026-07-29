Altıntaş\'ta Köy Okullarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde köy okullarında bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, köy okullarını ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi. Okul yöneticileri ve personelden bilgi alan Sinan, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda başlayabilmesi için sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Ziyaretlerde sınıflar, ortak kullanım alanları, okul bahçeleri ve okul binalarında gerçekleştirilen boya, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları incelendi. Ayrıca okulların ihtiyaçları değerlendirilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapıldı.

Eğitimde fiziki şartların önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, kaliteli eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Sinan, tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırlanması için çalışmaların sahada yakından takip edildiğini söyledi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görebilmesi amacıyla eğitim kurumlarının fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.