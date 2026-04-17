Amasya\'da Okul Güvenliği Vurgusu

Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya özelinde tüm okullarımızın güvende olduğunu ifade etmek isterim. Şu anda çocuklarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sarılma vakti. Ayrılma vakti değil" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Bakan, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmanın başında eğitimciler, öğrenciler ve ailelerine seslendi. Amasya özelinde tüm okulların güvende olduğunu vurgulayarak, "Şu anda çocuklarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sarılma vakti. Ayrılma vakti değil, onları kucaklama vakti" diye konuştu.

"Güvenlikle ilgili hiçbir problemimiz yok"

Tüm tedbirlerin gözden geçirildiğine değinen Bakan, "Bütün öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi okullarda olmaya ve çocukları kucaklamaya davet ediyorum. Güvenlikle ilgili hiçbir problemimiz yok. Hepimiz okullara tam hakim bir şekildeyiz. Emniyetimiz, milli eğitimimiz, güvenlik birimlerimiz saha hakimiyetine sahipler" şeklinde konuştu. - AMASYA