Anadolu Üniversitesi AI Lab'ı kodlama programındaki yaklaşık 26 bin öğrenciye açtı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi AI Lab'ı kodlama programındaki yaklaşık 26 bin öğrenciye açtı

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Anadolu Üniversitesi'nin AI Lab'ı, Yapay Zeka Destekli Kodlama Ön Lisans Programındaki yaklaşık 26 bin öğrenciye açıldı. Öğrenciler program yüklemeden tarayıcıdan kod yazıp ilk canlı derste uygulama yaptı; platformun diğer programlara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen AI Lab, Açıköğretim Fakültesi Yapay Zeka Destekli Kodlama Ön Lisans Programında öğrenim gören yaklaşık 26 bin öğrencinin kullanımına açıldı. Öğrencilerin herhangi bir program yüklemeden internet tarayıcısı üzerinden kod yazmasına olanak sağlayan platform, "Python ile Programlama" dersinin ilk uygulamalı canlı dersinde kullanıldı.

Öğrenciler kodlama uygulamalarını AI Lab üzerinden gerçekleştirdi

"Uygula. Üret." sloganıyla ailab.anadolu.edu.tr adresinde hizmete sunulan AI Lab, öğrencilerin ders kitaplarında yer alan konuları uygulamalı olarak öğrenmelerine olanak sağlıyor. Platformda her dersin uygulamaları, ders kitabının ünitelerine göre hazırlanırken öğrenciler konu anlatımlarına, örnek kodlara ve alıştırmalara aynı sayfa üzerinden erişebiliyor. 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen ilk canlı derste konular AI Lab ekranı üzerinden anlatıldı. Öğrenciler, her konunun ardından ilgili örnekleri kendi hesaplarında çalıştırarak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Ders kapsamındaki etkileşimlerin büyük bölümü platform üzerinden yürütülürken öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındı.

Yapay zeka desteğiyle kodlar anında değerlendiriliyor

AI Lab üzerinden yazılan kodlar internet tarayıcısında çalıştırılabiliyor ve sonuçlar anında görüntülenebiliyor. Öğrencilerin tamamladığı alıştırmalar sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilirken hatalı kodlar için yapay zeka destekli ipuçları sunuluyor. Öğrenciler ayrıca öğrendikleri konuları pekiştirmek amacıyla yapay zekadan yeni alıştırmalar oluşturmasını isteyebiliyor. Tamamen üniversitemizin kendi altyapısı üzerinde çalışan platform, on binlerce öğrencinin eş zamanlı olarak uygulama yapmasına imkan tanıyor. AI Lab'a yalnızca Yapay Zeka Destekli Kodlama Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler giriş yapabiliyor.

Prof. Dr. Bozkurt: "Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencimizin aynı laboratuvar ortamına ulaşabilmesi çok değerli"

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, AI Lab'ın uzaktan eğitimde uygulamalı öğrenme olanaklarını geliştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Açıköğretim Fakültesi 1982'den bu yana yükseköğretimi herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışıyor. Yapay Zeka Destekli Kodlama programıyla bu anlayışı yapay zeka ve yazılım alanına taşıdık. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencimizin nerede yaşadığından bağımsız olarak aynı laboratuvar ortamına ulaşabilmesi bizim için çok değerli. AI Lab bu açıdan önemli bir adım. Üniversitemizin Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürüttüğümüz bu iş birliğini Açıköğretim'deki diğer programlara da taşımayı hedefliyoruz."

Doç. Dr. Çelik: "Kodlama okuyarak değil, yazarak öğrenilir"

Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, platformun geliştirilme sürecine ve sunduğu olanaklara değinerek şunları söyledi:

"Kodlama okuyarak değil, yazarak öğrenilir. Açıköğretimde on binlerce öğrenciye aynı anda laboratuvar ortamı sunmak kolay bir iş değildi. AI Lab sayesinde öğrencilerimiz bilgisayarlarına hiçbir şey kurmadan ders kitabındaki her konuyu kod yazarak deneyebiliyor. Otomatik değerlendirme ve yapay zeka destekli ipuçları sayesinde öğrenci takıldığı yerde yalnız kalmıyor. İlk derse gösterilen ilgi ve öğrencilerimizden gelen dönüşler bizi çok sevindirdi. AI Lab'ı programdaki diğer derslere de yaygınlaştıracağız."

AI Lab'ın diğer Açıköğretim programlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor

Ders kitapları, e-öğrenme materyalleri ve canlı derslerle bir milyonu aşkın öğrenciye eğitim olanağı sunan Açıköğretim sistemi, AI Lab ile uygulamalı öğrenme imkanlarını genişletiyor. Öğrencilerin internet erişimi bulunan her yerden kodlama uygulamalarını gerçekleştirmesine olanak tanıyan platformun, ilerleyen süreçte diğer Açıköğretim programlarında da kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiYapay ZekaTeknolojiEğitimSon Dakika

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