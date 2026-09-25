Anadolu Üniversitesi akademik açılışını 28 Eylül'de Yalçın'ın ilk dersiyle yapacak - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi akademik açılışını 28 Eylül'de Yalçın'ın ilk dersiyle yapacak

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Anadolu Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreni 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Törende YKS'de dereceye girerek Anadolu Üniversitesini tercih eden ve EDEV Başarı Bursu kazanan öğrencilere ödülleri verilecek; Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı ilk dersi gerçekleştirecek.

Anadolu Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla akademik açılış programı gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen akademik açılış kapsamında gerçekleştirilecek ilk dersi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın verecek. "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı ilk derste Prof. Dr. Yalçın güncel uluslararası sistem ve Türkiye'nin bu sistem içerisindeki konumu üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Akademik Açılış Töreni Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak

Akademik açılış programı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. Çelenk sunma töreninin ardından Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonuna geçilecek.

Akademik açılış töreninde dereceye giren öğrencilere ödül

28 Eylül Pazartesi günü Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilecek akademik açılış töreninde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye girerek Anadolu Üniversitesini tercih eden ve EDEV Başarı Bursu kazanan öğrencilere ödülleri takdim edilecek. Törende ayrıca Akademik Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini bulacak. Ödüller bilim, yılın tezi, eğitim ve sanat kategorilerinde verilecek. Programın devamında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın tarafından "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı ilk ders gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiHasan BasriTürkiyeGüncelEğitimDünyaEylülYKSSon Dakika

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