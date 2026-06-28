Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu

28.06.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5,500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı, 20 bin kişi katıldı. Rektör, ailelerin katkısına vurgu yaptı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen törende yaklaşık 5 bin örgün ve 500 açıköğretim olmak üzere toplam 5 bin 500 öğrenci, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. 20 bine yakın kişinin katıldığı törende, öğrenciler ve aileleri büyük bir gurur yaşadı.

Anadolu Üniversitesi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan binlerce öğrenci için Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Coşkulu bir kortej yürüyüşünün gerçekleştirildiği törende derece ile mezun olan öğrenciler ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşma yaptı. Kortej yürüyüşünde öğrenciler Filistin ve Türk bayrakları açarken, bir öğrencinin Galatasaray'a yönelik mizah içerikli pankartı ise törene katılanları gülümsetti.

"Bu kapıdan çıkmış olmak demek aslında çok büyük bir aileye dahil olmak anlamına geliyor"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Ben de üç çocuğu üniversiteden mezun olmuş bir baba olarak, üniversitede evlat okutmanın, yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu bilen bir kişiyim. Dolayısıyla bugün yaklaşık 5 bin mezunumuzu Anadolu Üniversitesi'nden uğurlarken onların bu başarısının arkasında görünmeyen kahramanlar olarak anne ve babaları olduğunu biliyorum. Yaklaşık 20 bin sevgili dostumuzla birlikte öğrencilerimizi bugün buradan uğurluyoruz. ve büyük bir gururla onları uğurluyoruz. Gözlerinde parlayan heyecanı görüyoruz ve geleceğe uzanan büyük bir umut olduğunu görüyoruz. Bugün örgün eğitimdeki yaklaşık 5 bin öğrencimizle beraber sembolik de olsa açıköğretimden de 500 arkadaşımızı, mezunumuzu buraya davet ettik. Açıköğretim Fakültesi biliyorsunuz dünyanın en fazla öğrencisi olan üçüncü büyük üniversitesi. Anadolu sadece Eskişehir'e değil, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya eğitim köprüsü kuran, gönülden gönüle eğitimi, sevgiyi, dostluğu, bilimi aşılayan çok büyük bir kurum. ve biz de Anadolu Üniversitesi mezunu ve mensubu olarak bundan her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz. Sevgili mezunlarımız üniversiteye her biriniz farklı hayallerle geldiniz. Farklı şehirlerden, farklı hikayelerden kopup geldiniz. Kampüsün yollarında kendinizi yeniden keşfettiğiniz çok güzel günleriniz oldu. Yeni dostluklar kurarak büyük fikirler büyüttünüz içinizde. Evet, bugün diploma alarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın ve kalbinizde hissedin: Bu kapıdan çıkmış olmak demek aslında çok büyük bir aileye dahil olmak anlamına geliyor. Çünkü Anadolu Üniversitesi bugüne kadar 170 bin örgün mezun verdi ve 4 milyon 350 bin açıköğretim mezunumuzla beraber Türkiye'de 4.5 milyon insanın üniversite hayallerini gerçekleştiren çok büyük bir kurum oldu."

"Kesinlikle gelecekseniz Anadolu'ya gelin"

Heyecanını paylaşan mezun öğrencilerden Zeliha Göşgün, "Benim açımdan harika bir eğitim-öğretim yılıydı. Güzel bir ortalamayla, iyi bir şekilde bitirdim. İnşallah yüksek lisansımı da burada yapmayı düşünüyorum. ve az önce de mesela daha önce hiç tanışmadığımız, birbirimizi hiç görmediğimiz bir arkadaşımızla tanıştık, arkadaş olduk. Mezuniyette bile aslında sosyalleşip arkadaş edinebiliyoruz. Kesinlikle gelecekseniz Anadolu'ya gelin" şeklinde konuştu.

Birçok protokol üyesinin de katıldığı program, yaklaşık 5 bin 500 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Etkinlik, Eğitim, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti 20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
TÜİK açıkladı Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu

22:11
Dünya Kupası’na veda eden Güney Kore’de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:47
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 22:50:55. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.