Anadolu Üniversitesi 'Spor Dostu Kampüs' Unvanını Aldı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi 'Spor Dostu Kampüs' Unvanını Aldı

Anadolu Üniversitesi \'Spor Dostu Kampüs\' Unvanını Aldı
18.06.2026 17:19
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Anadolu Üniversitesi, YÖK'ün programı kapsamında 'Spor Dostu Kampüs' unvanına layık görüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve öğrencilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, "Spor Dostu Kampüs" unvanına layık görüldü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sertifika törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel başta olmak üzere çok sayıda üniversite yöneticisi katıldı.

Programda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarını yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini belirterek üniversitelerin öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen yaşam alanları olması gerektiğini vurguladı. Spor Dostu Kampüs Programı ile öğrencilerin ve üniversite personelinin sporla daha fazla iç içe olduğu sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendiği kampüslerin oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Prof. Dr. Özvar, sporun disiplin, özgüven, ekip çalışması ve liderlik gibi becerilerin gelişimine de önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 73 üniversitenin toplam 81 kampüsü ile başvuruda bulunduğu program kapsamında, üniversitelerin spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Değerlendirme sürecinde 46 akademisyen panelist olarak görev alırken, başvurular arasından 56 üniversitenin 60 kampüsü ön değerlendirmeye alınmaya hak kazandı. Yapılan incelemeler sonucunda ise yalnızca 30 üniversitenin 31 kampüsü "Spor Dostu Kampüs" ünvanını almaya layık görüldü. Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü, gösterdiği üstün performansla Türkiye genelinde ilk 10 kampüs arasında yer alarak "Spor Dostu Kampüs" ödülünün sahibi oldu. Bu önemli başarıyla Anadolu Üniversitesi, söz konusu ünvanı kazanan kampüsler arasında yer alırken, üniversite tarihinde de bir ilke imza atmış oldu.

Törende Anadolu Üniversitesi adına "Spor Dostu Kampüs" sertifikasını teslim alan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yunus Emre Kampüsü'nün bu unvana layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin ve çalışanların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini destekleyen uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Program, "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine sertifikalarının takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi 'Spor Dostu Kampüs' Unvanını Aldı - Son Dakika

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