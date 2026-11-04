Andırınlı liseliler, MEB'in Ahlat programında Selçuklu mirasını inceledi - Son Dakika
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Andırınlı liseliler, MEB'in Ahlat programında Selçuklu mirasını inceledi

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Andırınlı liseliler, MEB\'in Ahlat programında Selçuklu mirasını inceledi
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Andırınlı liseliler, Milli Eğitim Bakanlığının Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlediği "Maziden Atiye Ahlat" projesine katıldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ahlat Yerleşkesi'nde Selçuklu mirasını inceleyip söyleşi ve müze ziyaretleriyle tarih bilincini pekiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" projesine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden katılan öğrenciler, Selçuklu medeniyetinin köklü mirasını yerinde inceledi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden katılım sağlayan liseli öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" programında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ahlat Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler; Anadolu'nun köklü tarihini ve Selçuklu medeniyetinin eşsiz mimari ile kültürel mirasını yakından tanıma imkanı buldu.

Program kapsamında akademik söyleşilere katılan, tarihi mekanları ve müzeleri ziyaret eden Andırınlı gençler; doğa ve kültür temalı etkinliklerle tarih ve medeniyet bilincini yerinde pekiştirerek kente döndü.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiKültür SanatSelçukluBitlisEğitimAtiyeAhlatSon Dakika

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