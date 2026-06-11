Anız Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Anız Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantısı

Anız Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantısı
11.06.2026 12:06
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Gediz'de, biçerdöver hizmetleri ve anız yangınları önleme tedbirleri üzerine toplantı düzenlendi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı biçerdöver hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, hasat sezonunda uygulanacak kurallar ve alınması gereken tedbirler ele alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz tarafından yapılan sunumda, biçerdöverlerin denetimi, operatörlerin sorumlulukları ve hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, tarım arazilerinde ciddi çevresel ve ekonomik kayıplara neden olan anız yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler detaylı şekilde anlatıldı. Üreticilerin ve biçerdöver sahiplerinin yangın riskine karşı duyarlı davranmalarının önemi vurgulandı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarının hasat dönemi boyunca devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anız Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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