Anne-Baba YKS'ye Girdi

Ankara'da bir anne ve baba, çocuğuna destek vermek ve yalnız bırakmamak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 13.00'te sona erdi. Bu süre zarfında adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Sınav sonrası adayların bir kısmı sınavın zor olduğunu ifade ederken, bir kısmı da sınavın diğer yıllara göre daha kolay olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra bir anne ve baba da çocuğuyla YKS'ye girdi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan anne ve baba, sınava çocuklarının yanında olup destek amacıyla girdiklerini ifade etti. Ayrıca anne ve baba diğer adaylara da başarı dileklerinde bulundu.

AYT ve YDT yarın yapılacak

Sınavın ardından YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri ise (AYT) yarın saat 10.15'te, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te yapılacak. AYT'de 160 soruya 180 dakika verilirken, YDT'de ise adaylara 80 soru verilecek ve sınav süresi 120 dakika olacak.

"Sınavı daha zor bekliyordum"

Sınavın beklediğinden daha kolay olduğunu iddia eden bir aday, "Sınav iyiydi. Benim için ilk deneyimdi. Kendimi evde çalışarak hazırladım. Daha sonradan ise mezuna bırakma kararı aldım. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda netlerimin düşük geldiğini görünce daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Sınavı daha zor bekliyordum. Askeriye düşünüyorum. Kendi alanım yazılım, olmazsa da oradan devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"TYT kolaydı ama AYT'de zorlanacağımı düşünüyorum"

Hedefinin elektrik-elektronik bölümü olduğunu belirten Emir Seyfettin ise, "Sınav çok iyi geçti. TYT kolaydı ama AYT'de zorlanacağımı düşünüyorum. Zaten TYT'ye çok çalışmadım. Haftada 3-4 gün çalıştım. Hem çalışıyorum, hem de sınava hazırlanmaya çalışıyorum. AYT benim için zorlu olacak. Hedefim elektrik-elektronik bölümü. Babam da oradan mezun, babamın mesleğinden devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Eleyici bir sınav olmuş"

Sınavda özellikle matematik kısmının eleyici olduğunu vurgulayan başka bir aday ise, "Zorlayıcı bir sınav olmuş. Özellikle matematik ve fen bilimleri kısmı baya zordu. Türkçe, edebiyat ve tarih kolaydı. Elektrik bölümü okumak istiyorum. Bu sene üniversiteye gireceğimi düşünüyorum. Son sene matematik ağırlıklı çalıştım ama sınavda matematik çok zordu. Çalışmama rağmen çok fazla matematik yapamadım. Eleyici bir sınav olmuş. Çalışan ile çalışmayan ayırt edilmiş" dedi.

"Sınav çok zor değildi ama geçen seneden daha zordu"

TYT'de temeli olduğu için zorlanmadığını söyleyen Özge Deniz Karaarslan ise, "Eşit ağırlık öğrencisiyim. Türkçe süreyi çok yedi. Fen bilimlerini fazla işaretledim. Matematik de fena geçmedi. Sınav çok zor değildi ama geçen seneden daha zordu. Ankara'da hukuk bölümü istiyorum. Çalışmalarımın hepsini tamamladım. Benim temelim var. Bu süre zarfında TYT'yi değil ama AYT çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Oğlumuza destek olalım diye girdik"

Çocuğuna destek olmak için sınava girdiklerini belirten bir anne ise, "Ben üniversite sınavına uzun süre önce girdim. Yıllar sonra benim için deneyim oldu. Sınav, çalışan için kolaydı. Oğluma destek olsun diye girdim. Türkçe bana zor gelmedi" dedi.

Hem oğlu kendini yalnız hissetmesin diye hem de kendisini denemek için sınava giren baba ise, "Oğlumuza destek olalım diye girdik. Farklı bir deneyim yaşayalım istedik. Oğlumuza da katkı oldu diye düşünüyorum. Aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenciyim ve başka bir şehirdeyim, Ankara'ya gelmek istiyorum. Sınav için farklı bir çalışmam olmadı, kitap okudum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA